تعرف علي سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 عند نحو 2387 جنيها للجرام.



وظل سعر الذهب عيار 18 عند 3069 جنيها للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية.



وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة، خلال تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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