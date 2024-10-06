انخفاض ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة.. والشعبة تكشف الأسباب

كتبت- دينا كرم:

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق تشهد حاليا انخفاضا واضحا في أسعار الخضروات والفاكهة، بدعم وفرة الإنتاج مع قرب موسم الشتاء.

وأوضح خلال حديثه مع مصراوي، أن سعر الطماطم انخفض بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، بعد أن وصلت إلى 45 جنيها، فيما تراجعت أسعار البطاطس من 35 جنيها إلى 17 و18 جنيهًا للكيلو.

وأضاف نجيب أن سعر البصل الأحمر مستقر حاليًا عند 10 و11 جنيهًا، بينما شهد البصل الأبيض زيادة طفيفة تتراوح بين جنيه وجنيهين بسبب ارتفاع الطلب عليه من بعض المنشآت السياحية ومحلات الكشري.

وبحسب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، فإن السوق تجاوز أزمة الارتفاع الكبير في الأسعار، بعد وفرة إنتاج الخضروات بشكل يومي، خاصة المحاصيل الشتوية مثل القرنبيط، والكرنب، والجزر فضلا أن باقي المنتجات الزراعية المحلية لم تتأثر سلبًا بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن زيادة المعروض من الخضار والفاكهة ستؤدي إلى استقرار أكبر في الأسعار مع قدوم موسم الشتاء.

وأرجع نجيب الارتفاعات السابقة في أسعار الخضروات والفواكه بفعل طبيعية لدورة الإنتاج الزراعي، وزيادة تكاليف المدخلات ومستلزمات الإنتاج التي تعتبر من العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع.

وأكد أن هذه الفترة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار بفعل توافر المعروض وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار حاتم نجيب إلى أن مبادرة خفض الأسعار التي تغطي العديد من المناطق بالقاهرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يبلغ فيها سعر الطماطم 19 جنيهًا للكيلو، وهو ما ساهم في توفير الخضروات بأسعار معقولة لكافة شرائح المجتمع.

كانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت قبل أيام مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق إن الوزارة تعمل على تعزيز تواجد الخضار والفاكهة في منافذ الشركة القابضة الممتدة في العديد من المحافظات لتوفير الخضار والفاكهة بأقل الأسعار.