"إيني" تخطط لزيادة محفظتها لإنتاج الغاز إلى 18 مليون طن سنويا بحلول 2027

كتب- أحمد والي:

قال كريستيان سينيوريتو، مدير محفظة الغاز العالمية والغاز الطبيعي المسال في "إيني"، إن الشركة تخطط لزيادة محفظتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 18 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2027، وستكون مستعدة للالتزام بجزء منها لليابان إذا أتيحت الفرصة،و فقا لوكالة رويترز.

وأضاف سينيوريتو، إن الشركة تجري محادثات مع اليابان بشأن إمداد البلاد بالغاز الطبيعي المسال.

وقال سينيوريتو،"نحن نتعامل بالفعل مع المشترين اليابانيين على أساس قصير الأجل ونرغب في توسيع هذا التعاون أيضًا على أساس طويل الأجل"، مضيفًا أن إيني تخطط لجلب المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق بما في ذلك من إندونيسيا وأيضًا تريد من المؤسسات المالية اليابانية دعم بعض المشاريع.

وأوضح سينيوريتو، أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل المناقشات، بما في ذلك ما إذا كانت إيني ستصر على شروط الوجهة، وهي التزامات في العقود تنص على عدم قيام المشتري بإعادة بيع الغاز لأطراف ثالثة.

في السنوات الأخيرة، كان هناك طلب متزايد بين المشترين اليابانيين على صفقات ذات مدة أقصر وبدون شروط الوجهة لأن هذا يسمح للمشترين في اليابان، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالبقاء مرنين وكذلك إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال.

وقال سينيوريتو "المرونة ستكون جزءا من المناقشة" دون تقديم تفاصيل.