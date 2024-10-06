بدعم دولارات رأس الحكمة.. 42.1% زيادة في إيرادات الدولة خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري - يوليو إلى أغسطس - على أساس سنوي في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتدفقات رأس الحكمة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية، فإن إجمالي إيرادات الدولة ارتفع إلى نحو 294 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري من نحو 206.88 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي بآخر يونيو من العام التالي.

كان مجلس الوزراء أعلن تسلم الحكومة، 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري لتطوير مدينة رأس الحكمة بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، لتسجل إجمالي قيمة الصفقة 35 مليار دولار.

وأظهر صندوق النقد الدولي، في أحد وثائقه حول قرض مصر، أن وزارة المالية ستحصل على نحو 12 مليار دولار من إجمالي صفقة رأس الحكمة؛ بهدف خفض إجمالي الدين العام على الدولة.