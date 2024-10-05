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زيادة 120 جنيها في الكيلو.. ارتفاع أسعار بن عبد المعبود بدءا من اليوم

03:31 م السبت 05 أكتوبر 2024

بن عبد المعبود

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كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة اسكندرية التجارية، إن أسعار بن عبد المعبود ارتفعت بقيمة تتراوح بين 100 و120جنيها للكيلو بدءا من اليوم السبت.

وسجل سعر كيلو البن السادة الفاتح والغامق والوسط زيادة بنحو 100 ليرتفع إلى 680 جنيها للكيلو مقابل 580 جنيها قبل الزيادة، بحسب المنوفي.

وأضاف المنوفي، أن سعر كيلو البن المحوج، ارتفع بنحو 120 جنيها، ليسجل نحو 820 جنيها، مقابل 700 جنيه قبل الزيادة.

حازم المنوفي غرفة اسكندرية التجارية أسعار بن عبد المعبود
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