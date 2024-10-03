تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر

كتبت– أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4084 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4118 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3603 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3088 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28824 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.