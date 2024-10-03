تراجع الطماطم مجددا.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة والفلفل الحامي والملوخية والخيار خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر الباذنجان والفلفل الرمي وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.



البصل الأحمر: سجل 8 و11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 12 جنيها و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و10جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية: تتراوح بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار الصوب: يتراوح بين 7جنيهات و11 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و 35 جنيها.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.







