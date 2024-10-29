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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

01:32 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 13 جنيها بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2752 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.37 %، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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