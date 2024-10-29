ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب جنيهين ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2482 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3191 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3722 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4254 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29776 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2753 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات الصباحية، بنسبة 0.40 %، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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