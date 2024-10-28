* إعلان تحريري:

مع اقتراب الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أثارت الكثير من الجدل، قد يجد المتداولون أنفسهم أمام تحدٍّ: كيف يمكنهم التعامل مع تقلبات السوق المتوقعة؟

عادةً، قبيل حدث سياسي بهذا الحجم، تميل السياسات النقدية إلى التغيّر، مما يخلق فرصًا ومخاطر في آن واحد. إليكم ما يمكن توقعه في موسم الانتخابات هذا، وكيف يمكن لشركة الوساطة المالية العالمية Exness مساعدة المتداولين على مواجهة هذه التحديات.

ماذا يعني فوز هاريس لأسواق الأسهم؟

انطلاقًا من إيمانها الراسخ بمبادئ بايدن وسياساته، سوف تسعى كامالا هاريس إلى البناء على إرثه. وسوف تشكل الطاقة الخضراء و المتجددة، ودعم برنامج الرعاية الصحية Medicare، وإعادة هيكلة الضرائب على الأفراد والشركات، مرتكزات أساسية في أجندتها السياسية.

في الوقت نفسه، تُظهر انفتاحًا أكبر تجاه مجالات الأعمال الرئيسية الأخرى مقارنةً ببايدن، مثل:

تُعدّ شركاتُ التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت وميتا ولينكد إن، من أبرز الداعمين لنائبة الرئيس كامالا هاريس، مما قد يُشير إلى استمرار نموّ هذه الشركات في حال تولّيها الرئاسة. وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، يُتوقّع أن يشهد هذا القطاع تطوّرًا ملحوظًا في ظلّ إدارة هاريس، مع اتّجاهها نحو وضع ضوابط تنظيمية تُشير إلى موقف حذر تجاه هذه التكنولوجيا.

فيما يتعلّق بالعملات الرقمية لمشفّرة، تتبنّى هاريس موقفًا إيجابيًا تجاهها، بما يتوافق مع نهج إدارة الرئيس بايدن. ومن المُرجّح أن يُسهم هذا الموقف في تعزيز نموّ هذه العملات وصناعة الأصول الرقمية.

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا غير متوقّع خلال المناظرات الرئاسية، وقد أرجع بعض المحلّلين هذا التراجع إلى احتمال فوز هاريس بالرئاسة.

ماذا يعني فوز ترامب لأسواق العملات والأسهم؟

عُرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدعمه للشركات الأمريكية، من خلال اقتراحه خفض ضريبة الدخل على الشركات (إلى 15%) وإلغاء ضريبة الضمان الاجتماعي، على عكس منافسيه. وفي حال فوزه، من المتوقع أن تستمر عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري إذا فاز.

وقد حظي ترامب بتأييد العديد من الناخبين، من شركات وأفراد، بوعده "بإنهاء التضخم وجعل أمريكا ميسورة التكلفة مرة أخرى". ومن بين أبرز القطاعات التي قد تستفيد من سياسات إدارة ترامب:

النفط الخام - الوعد بمعالجة اختناقات إمدادات النفط عبر استثماراتٍ مُحددة ، قد يساهم في تحفيز المضاربة في أسواق العقود الآجلة، مما يُوسّع الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط WTI وخام برنت.

شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي - أثار دعم إيلون ماسك، مالك منصة X، لدونالد ترامب اهتمامًا إعلاميًا واسعًا حتى قبل استحواذ الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على منصة التواصل الاجتماعي. من خلال الدعوة إلى إلغاء القيود التنظيمية، يتبنى الرئيس الأمريكي السابق موقفًا أكثر تساهلًا فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس دعم الجمهوريين لتطوير هذه التكنولوجيا "المُرتكز على حرية التعبير ورفاهية الإنسان".

العملات الرقمية المشفرة: بصفته داعمًا قويًا للعملات الرقمية المشفرة وصناعة الأصول الرقمية، وجّه ترامب إشارةً إيجابيةً لمُستثمرين فيها في سبتمبر، عندما أعلن عن إطلاق مشروعه المُتعلق بالعملات الرقمية المشفرة - World Liberty Financial.

الدولار الأمريكي: على عكس منافسته يُنظر إلى دونالد ترامب، كرئيس، على أنه عاملٌ إيجابيٌّ للدولار الأمريكي ومؤشرٌ على قوته.

في ظل تنافس محتدم بين مرشحين بارزين على رئاسة الولايات المتحدة، تشهد الأسواق المالية فرصًا متعددة مع تزايد التقلبات وإعادة المتداولين تقييم مراكزهم.

للتعامل مع هذه المرحلة، تُعد إدارة المخاطر ومتابعة آخر المستجدات أمرًا بالغ الأهمية. في مثل هذه الأوقات، تتجلى قيمة التداول مع وسيط موثوق. تعمل Exness كشريك داعم، حيث توفر لك الأدوات اللازمة للمساعدة في التخفيف من المخاطر.

اغتنم فرصة الانتخابات الأمريكية مع Exness

تُقدم Exness، شركة الوساطة المالية الرائدة في تداول الأصول المالية، قيمة استثنائية للمتداولين عبر مجموعة من المزايا التي تتجاوز المعايير السائدة في السوق، ما يجعلها تتفوق على منافسيها.

على مر السنين، ارتبط اسم Exness بالنزاهة والشفافية وتقديم خدمات تداول منخفضة التكلفة للجميع، إيمانًا منها بأن كل شخص لديه القدرة على أن يصبح متداولًا ناجحًا. إذا كان التداول يثير شغفك، فإليك كيف يُمكن لـ Exness مساعدتك في تحقيق أهدافك:

سبريد منخفض جدا: شركة Exness لا تقدم فقط سبريد أقل من معدل الصناعة، بل تضمن أيضًا عدم اتساعها في أوقات التقلبات العالية، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يتيح ذلك للمتداولين الاستمتاع بخفض تكاليف المعاملات وإدارة نفقاتهم بكفاءة أكبر أثناء تخطيط لتداولاتهم. فوق ذلك، أعلنت Exness مؤخرًا عن تخفيض السبريد على العقود مقابل الفروقات للذهب بنسبة 20%.

تنفيذ فائق السرعة: مع Exness، يمكنك التداول بأقصى سرعة ممكنة. بفضل اتصالها المباشر بمجمّعات سيولة متعددة الأصول، تستطيع الشركة تنفيذ كميات كبيرة من الأوامر في أجزاء من الثانية. بالنسبة للمتداولين، يعني هذا تسعيرًا أفضل وانزلاقات سعرية صغيرة (إن وُجدت).

الشفافية والالتزام الأخلاقي: بصفتها واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية متعددة الأصول على مستوى العالم، تحافظ Exness على سمعة لا تشوبها شائبة. حيث تعرض جميع الرسوم والعمولات علنا على موقع الويب ليطلع عليها الجميع ويعرفوا ما يمكن توقعه منذ لحظة التسجيل.

دعم عملاء متميز: على غرار الأسواق المالية التي تعمل على مدار الساعة، فإن دعم عملاء Exness متاح طوال أيام الأسبوع، بلغات متعددة، ليتمكن المتداولون من تلقي الإجابات التي يحتاجونها في الوقت المناسب، دون مواجهة أي حواجز لغوية.

الحماية من التسييل: ما يميز Exness أيضًا هو قدرتها على الابتكار والبقاء في الطليعة. من السمات المميزة لبيئة التداول المتفوقة للشركة هي حماية من تسييل الصفقات Stop Out أو الغلق القسري لجزء من الصفقات المفتوحة، و التي تقلل من خطر إيقاف الصفقات العشوائي بنسبة 30%. يسمح هذا للمتداولين بإبقاء المراكز مفتوحة لفترة أطول، مما يمنحهم الفرصة لتحقيق عوائد أكبر في كل صفقة.

الحماية من الرصيد السلبي: يستفيد كل متداول، بغض النظر عن الولاية القضائية التابع لها، من الحماية من الرصيد السلبي التي تعمل كشبكة أمان، تتيح لهم الحد من الخسائر.

إيداع وسحب سريع: بالإضافة إلى تقديم شروط تداول هي من بين الأفضل في السوق، توفر Exness أيضًا مجموعة واسعة من خيارات الدفع، لتلبية جميع الاحتياجات والرغبات. من بطاقات الائتمان/الخصم والتحويل البنكي التقليدية، إلى طرق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول و طرق الدفع المحلية المختلفة للإيداع والسحب، يتمتع المتداولون بمرونة عالية.

مع توافر هذه الأدوات بين يديك، كيف ستُحقق أقصى استفادة ممكنة من التداول خلال الانتخابات الأمريكية؟

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة مقدمة لأغراضٍ إعلاميةٍ فحسب، ولا ينبغي اعتبارها نصيحةاستثماريةأو عرض لإجراء أيِّ معاملات في الأصول المالية. لا يضع مقدم العرض ولا شركة Exness أهدافك الاستثمارية الشخصية أو وضعك المالي في الاعتبار، ولا يتحمّل أيٌّ منهما المسؤولية عن دقة أو توقيت أو اكتمال المعلومات المُقدَّمة، ولا عن أيِّ خسارةٍ قد تنجم عن أيِّ معلومةٍ من المعلومات المُقدَّمة. إنّ أيَّ آراء تُعرض خلال هذا العرض التقديمي هي آراءٌ شخصيةٌ بحتةٌ لمُقدِّمي العروض، وقد لا تعكس آراء شركة Exness. الأداء السابق لا يضمن أو يتنبأ بالأداء المستقبلي. يُرجى طلب مشورةٍ مستقلةٍ إذا لزم الأمر. لا يجوز نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة إلا بإذنٍ كتابيٍّ صريحٍ من شركة Exness.

تحذير من المخاطر: عقود الفروقات CFD هي أدوات مالية مُشتقة تُتداول في أسواق خارج البورصة. تنطوي هذه العقود على مخاطر جسيمة تتمثل في إمكانية خسارة سريعة للأموال نتيجة لخاصية الرافعة المالية، لذا فهي لا تُناسب جميع المُستثمرين. ولا تتحمل شركة Exness، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤولية تجاه أي فرد أو كيان عن أي خسارة أو ضرر، كليًا أو جزئيًا، ناجم عن أو مرتبط بأي نشاط استثماري.

رقم ضريبي : 516029967