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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 28 أكتوبر

03:36 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4238 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4266 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3732 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3199 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29862 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب عيار 24 عيار 18
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