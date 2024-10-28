تنظيم الاتصالات: عطل تقني في بعض صفحات الفيسبوك داخل مصر

كتب- علاء حجاج:

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحفي اليوم، إنه لاحظ عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى بعض صفحات الفيسبوك، وبناء عليه قام المختصين بالجهاز بدراسة الموقف، وتبين أنه يوجد عطل تقني في الفيسبوك على بعض الصفحات على مستوى العالم وغير مقصورة على مصر مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى هذه الصفحات.

وجدير بالذكر، أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوى الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد وهو ما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني للفيسبوك على هذه الصفحات داخل مصر.