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مصلحة الضرائب توضح مواعيد تقديم صناع المحتوى للإقرارات الضريبية

12:50 م الأحد 27 أكتوبر 2024

مصلحة الضرائب

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كتبت- منال المصري:

أكدت مصلحة الضرائب أن مزاولي أنشطة صناعة المحتوى ملزمين بتقديم إقرارات ضريبية سنوية طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 (إلكترونيًا).

وأوضحت في بيان له اليوم أن لأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من صناع المحتوى ملزمين بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس من كل عام.

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، أشارت المصلحة إلى أنهم ملزمين بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل في كل عام أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.

مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية
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