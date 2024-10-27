رئيس شعبة الدواجن يكشف السعر العادل لطبق البيض بعد استيراد 30 مليون بيضة

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لمصراوي، إن قرار استيراد بيض المائدة يهدف إلى سد العجز الحاصل في السوق بعد أن انخفض إنتاج البيض من 14 مليار بيضة في 2022 إلى 8.5 مليار فقط في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن هناك فجوة تُقدر بنحو 5.5 مليار بيضة سنويًا، وهو ما دفع الدولة إلى اللجوء للاستيراد لضمان توفير البروتين بأسعار مقبولة.

كان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في وقت سابق إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.

ووصلت أول شحنات من البيض المستورد الأحد الماضي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

السعر العادل لطبق البيض

وأكد عبد العزيز السيد أن سعر طبق البيض المستورد بقيمة 150 جنيها يظل مرتفعا على المواطنين، لذلك يحث كبار المنتجين على تقديم مبادرات لتخفيض الأسعار.

وحث عبد العزيز السيد المنتجين بخفض هوامش أرباحهم، بحيث يصبح سعر طبق البيض 130 جنيهًا بدلًا من 150 جنيها انطلاقا من دعم الدولة للمنتجين بتوفير مستلزمات الإنتاج مثل اللقاحات والأعلاف.

وأوضح أن أسعار الكتاكيت لا تزال مرتفعة حيث يسجل سعر الكتكوت 43 جنيها، بسبب النقص "المصطنع" من كبار المنتجين لتعويض الخسائر التي حدثت في 2022.

وبحسب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإنه من المفترض أن هذه الخسائر تم تعويضها وأكثر لذلك من المفترض ضبط الأسعار في السوق وضبط هذه الزيادة الغير مبررة.

انخفاض سعر الكتكوت

وأشار إلى أن أسعار الدواجن متعلقة بسعر الكتكوت إذا انخفض ستتأثر أسعار الدواجن.

وأضاف السيد أن دخول فصل الشتاء سيضيف أعباء إضافية على المنتجين بسبب زيادة تكاليف التدفئة بعد رفع أسعار المحروقات، فضلًا عن الحاجة إلى مزيد من التحصينات لمكافحة الأمراض الوبائية المنتشرة في هذا الفصل، وهذه الإجراءات ضرورية لحماية القطعان من الأمراض لكنها تزيد من التكاليف، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية لذلك قد ترتفع أسعار الدواجن الفترة القادمة.

وتوقع السيد أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الإنتاج مع دخول قطعان جديدة إلى دورة الإنتاج بداية من شهر يناير، مما قد يساعد في ضبط الأسعار.