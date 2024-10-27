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انخفاض سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد

09:48 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

الذهب سعر الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21
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