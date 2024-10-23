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سعر الذهب يصعد بحلول التعاملات الصباحية اليوم

10:35 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب جنيهين ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2488 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3199 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3732 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4265 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29856 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2748 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات الصباحية، بنسبة 0.01%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب
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