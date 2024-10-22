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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

11:13 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

اسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 83 و85 جنيهً.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و200 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 350 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور
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