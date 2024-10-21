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حديد عز تتقدم بمستند تخفيض رأسمالها للبورصة المصرية

04:53 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

حديد عز

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز أنها قامت بتقديم مستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 2.716 مليار جنيه إلى 2.711 مليار جنيه بتخفيض قدره 4.5 مليون جنيه.

ووفق للإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن ذلك التخفيض سيتم عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 910.4 ألف سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 5 جنيه للسهم.

واستكمل الإفصاح، أنه جاري فحص ودراسة المستندات واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وتأسست شركة حديد عز عام 1994. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1999. متخصصة في إنتاج وصناعة وتوزيع الحديد الصلب ومنتجاته، تمتلك 4 مصانع ملك لشركة حديد عز القدرة على إنتاج 7 ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة سنويًا في جميع أنحاء مصر.

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