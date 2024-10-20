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بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية؟

04:58 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2473 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3180 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3710 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29680 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال تعاملات الأحد، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: من هنا

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
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