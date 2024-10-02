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سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم

04:59 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2393 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3077 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3590 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4102 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 2660 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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