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الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الأربعاء

03:11 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

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كتبت - أمنية عاصم:

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.67% عند مستوى 31866 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.


وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.24% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%


وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 92.64 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 37.48 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 55.15 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.88% عند مستوى 31866 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر EGX70
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