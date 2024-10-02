سعر الذهب يرتفع بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2387 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3069 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3580 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 2652 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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أسعار الذهب