زيادة 2.75 جنيه.. "بيبسي" ترفع أسعار "الكانز" بالأسواق بدءا من نوفمبر

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركة بيبسي رفعت أسعار بعض منتجها بيبسي "كانز"، بقيمة نحو 2.75 جنيه وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وبحسب منشور الشركة والتي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الشركة رفعت سعر بيبسي"كانز" 330 ملي، إلى 14.5 جنيه، مقابل 11.75 جنيه قبل الزيادة، بارتفاع 2.75 جنيه.

ورفعت الشركة سعر بيبسي كانز 250 ملي إلى 13.5 جنيه، مقابل 10.75 جنيه، بارتفاع 2.75 جنيه.