انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.63% عند مستوى 29954 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.87% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بنحو 103 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 107 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.43% إلى مستوى 31175 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.