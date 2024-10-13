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انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات اليوم الأحد

04:01 م الأحد 13 أكتوبر 2024

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كتبت- دينا كرم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.63% عند مستوى 29954 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.87% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بنحو 103 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 107 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.43% إلى مستوى 31175 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX70
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