إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر

03:28 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4064 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4113 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3598 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3084 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28791 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب وانخفاض الأرز والزيت

إعلان

إعلان

* الدين الخارجي لمصر يسجل تراجعا تاريخيا في النصف الأول من 2024
يشبه السماعات| ماذا نعرف عن رادار ميستا كومباكت الجديد؟.. يلتقط 126 سيارة في لحظة
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تعلن أماكن تواجد السحب الممطرة