تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4064 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4113 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3598 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3084 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28791 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.