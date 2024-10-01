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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:23 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

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كتبت - أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.88% عند مستوى 31866 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 69.19 مليون جنيه وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 69.19 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 256.99 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.41% عند مستوى 31587 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر EGX70
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