رئيسا البورصة المصرية والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل لتبادل المعلومات

كتبت- أمنية عاصم:

افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، ورشة العمل الافتراضية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية.

وجاء ذلك وفق بيان مرسل من البورصة، أن الافتتاح يهدف لتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية فيما يتعلق بأنشطة الترويج للبورصة المصرية.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن هذا البروتوكول يهدف إلى توسيع آفاق التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية، ودعم الترويج للاستثمار في البورصة المصرية من خلال المكاتب التجارية بالخارج.

وأضاف الشيخ، أنه من خلال هذا التعاون، سيتم تنظيم اجتماعات مباشرة أو افتراضية مع المستثمرين الدوليين لتعريفهم بمزايا الاستثمار في مصر، وخاصة في البورصة المصرية.

وأكد الشيخ، على أنه سيتم توفير الدعم المعلوماتي لأعضاء السلك التجاري والذي يمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع المستثمرين بشكل أكثر فاعلية، وجذب الاستثمارات نحو مختلف القطاعات بالبورصة المصرية بما يسهم في الترويج خارجياً للاستثمار في البورصة المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين المكاتب التجارية بالخارج والمسئولين بالبورصة المصرية للإجابة على أي استفسارات.



وقال الوزير المفوض يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن هذا البروتوكول الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة بهدف الترويج للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري.

وأكد أن التعاون مع البورصة المصرية يعكس توجه الدولة نحو التكامل في الجهود لتعزيز الترويج الاقتصادي والاستثماري لمصر في الخارج، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين.