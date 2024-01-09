سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض 50 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2166 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 5.4 دولار بنسبة 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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