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BBC

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:19 ص الأربعاء 31 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأربعاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.97 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 82.52 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 106.46 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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