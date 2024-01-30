خريطة الأسعار: هبوط السكر والأسمنت وزيادة الطماطم والحديد وتقلبات بالذهب

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السكر، والجبن، والأسمنت وارتفعت أسعار العدس والحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما أعادت أسعار الذهب في مصر نفس سيناريو أمس، حيث قفزت بمنتصف التعاملات معوضة خسارة الصباح.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع أسعار السكر والجبن وزيادة العدس بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار وتراجع الفاصوليا بسوق العبور

ارتفاع أسعار السمك البلطي وانخفاض السبيط والكابوريا اليوم بسوق العبور

أسعار الحديد اليوم تواصل قفزاتها بالأسواق والأسمنت يتراجع (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

125 جنيها زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات