تقرير للمالية: توقعات بتراجع متوسط سعر البترول والقمح والزيوت في 2024

كتب- مصطفى عيد:

أظهر منشور أصدرته وزارة المالية توقعات بانخفاض متوسط أسعار البترول والغاز والقمح والزيوت وفقا لبيانات نسبتها للبنك الدولي.

وأوضحت المالية، خلال منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر برميل البترول من خام برنت خلال عام 2024 إلى 81 دولارا مقابل 84 دولار في عام 2023.

كما يتوقع التقرير أن يسجل متوسط سعر القمح الأمريكي في العام الجاري 320 دولارا للطن مقابل 335 دولارا في عام 2023.

ويتوقع البنك الدولي، بحسب ما ذكرته وزارة المالية، أن ينخفض سعر طن زيت النخيل إلى 900 دولار، وطن زيت الصويا إلى 1105 دولارات في عام 2024 مقابل 920 دولارا، و1120 دولارا على التوالي في 2023.

كما يتوقع التقرير انخفاض متوسط أسعار الغاز الطبيعي خلال عام 2024 إلى 12.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 13 دولارا خلال عام 2023.

ورغم توقعات التراجع، قالت وزارة المالية، إنه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2024، وأنها لن تعود إلى المستوى المستهدف ومستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2025.

وذكرت أن أسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم العالمي في الوقت الحالي، وأنه بحسب التوقعات ستظل معدلات التضخم مرتفعة على المدى القصير.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أخرى تشكل التوقعات، تتمثل في موقع السياسة النقدية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير الحرب في أوكرانيا وغزة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد والآثار السلبية للتغيرات المناخية.