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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 29 يناير

03:22 م الإثنين 29 يناير 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4341 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4460 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3903 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 3345 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31220 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة

أسعار الذهب البورصة المصرية الذهب

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