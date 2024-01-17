إعلان

BBC

خريطة الأسعار: تراجع السكر وارتفاع الحديد واستقرار الذهب

03:38 م الأربعاء 17 يناير 2024

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار السكر والجبن الرومي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض المكرونة بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الليمون واليوسفي في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

خريطة الأسعار السكر الحديد الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر توقع عقد استغلال مع شركة كندية بعد تحقيق كشف للذهب بالصحراء الشرقية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الدولار في السوق السوداء يقفز فوق 59 جنيها لأول مرة بمصر
* بنوك توضح سبب عدم إعلان حد للسحب النقدي بالخارج من "كريدت كارد
* أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
* الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة