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BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:21 ص الأربعاء 17 يناير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42209 جنيهات، بزيادة 248 جنيها.

سعر طن حديد عز: 43790 جنيها، بزيادة 200 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2367 جنيها، بزيادة 16 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

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