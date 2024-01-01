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BBC

سعر الجنيه الذهب يقفز بأكثر من 20 ألف جنيه بمصر في آخر 5 سنوات (تفاعلي)

07:03 م الإثنين 01 يناير 2024

الجنيه الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر قفزة هائلة خلال آخر 5 سنوات، ليتخطى مستوى 25 ألف جنيه بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية التي حدثت خلال تلك الفترة سواء محليا أو عالميا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بنهاية 2023 نحو 25360 جنيها مقابل 5120 جنيها بنهاية 2018، بقيمة زيادة للجنيه الواحد نحو 20240 جنيها بنسبة 395.3%.

ويتأثر الذهب بمصر بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، نظرا لارتباط التسعير بالبورصات العالمية، إلى جانب التأثر بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر الجنيه الذهب خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات السوق.

سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الدولار

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