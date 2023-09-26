البترول تعلن فوز 4 شركات بالتنقيب في 4 مناطق عن الغاز والنفط

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة إيني الإيطالية – ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي) ومنطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية).

وأضافت أن الحد الأدني للاستثمارات في هذه المناطق خلال فترات البحث يقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئرا كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.