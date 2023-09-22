تراجع أسعار حديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة
القاهرة- مصراوي:
انخفضت أسعار حديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما ارتفع سعر الطن الاستثماري.
ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحريكها في نطاق ضيق.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35114.29 جنيه، بزيادة 214.29 جنيه.
سعر طن حديد عز: 36044.87 جنيه، بتراجع 206.91 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي:2013.06 جنيه، بزيادة 2.27 جنيه.
سوق مصراوى
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