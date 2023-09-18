شعبة الدواجن: سعر كرتونة البيض وصل في الأسواق إلى 132 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البيض واصلت ارتفاعها مع بداية الأسبوع الجاري في الأسواق، وذلك قفزتها الملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم تراجع أسعار خامات الأعلاف.

وأضاف السيد أن متوسط سعر كرتونة البيض ارتفع إلى بين 121 و122 جنيها في المزرعة خلال الأسبوع الجاري مقابل 120 جنيه الأسبوع الماضي، لتباع بالأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و132 جنيها.

ووفقا لبيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض منذ نهاية أغسطس بنحو 9 جنيهات ليصل إلى 121 جنيها بالمزرعة، وزاد سعر كرتونة البيض الأحمر بنحو 9 جنيهات أيضا ليصل إلى 123 جنيها بالمزرعة، وصعد سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 8 جنيهات ليصل إلى 130 جنيها.

ووفقا لقول ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي، فإن ارتفاع أسعار البيض يعود إلى زيادة الطلب على شرائه مثل الدواجن، وتراجع الكميات المعروضة، نتيجة خروج نحو 40% من مربي الدواجن من منظومة التربية خلال أزمة نقص الأعلاف بالأسواق والتي شهدت ذروتها في النصف الثاني من العام الماضي.

ويأتي ذلك رغم تراجع سعر طن خامات العلف إلى 18 ألف جنيه مقابل 21 ألف جنيه، كما هبط متوسط سعر طن الذرة الصفراء إلى نحو 10 آلاف، وانخفض متوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 24 ألف جنيه و24500 جنيه، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد لمصراوي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتسببت ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.