بتروبل للبترول: ضخ استثمارات بقيمة 737 مليون دولار في 2022-2023

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس خالد موافي، رئيس شركة بتروبل للبترول، إن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالي 737 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023.

وأوضح خالد موافي أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالي 93 مليون برميل زيت مكافئ.

وحفرت الشركة عددا من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي "جنوب القرعة - 1"، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل إنتاج 9 ملايين قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى 100 برميل متكثفات بإجمالى احتياطي يقدر بحوالي 2 مليون برميل زيت مكافئ.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام، حيث أنشأت الشركة خطين بحريين قطر 14 بوصة بطول 11 كم وقطر 7 بوصات بطول 11 كم لتوصيل منصات الإنتاج البحرية بتسهيلات البتريكو، وكذلك يجري إنشاء خط بحري قطر 7 بوصات بطول 10 كم كخط احتياطي إضافي.

كما نفذت الشركة عددا من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الأمان بها إلى أقصى حدود ممكنة، وذلك من خلال التركيز على المشروعات المرتبطة برفع معايير الأمن والسلامة، وفقا للبيان.

وأكد وزير البترول أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إيني الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل في صناعة البترول المصرية.

وأوضح أن الشركتين تمتلكان من الخبرة والإمكانيات التي تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، موجها بأهمية الاستدامة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات.