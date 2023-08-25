سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر جرام الذهب 20 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1513 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1946 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2270 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا نحو 1913 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وصعد 3.22 دولارا بنسبة 0.17%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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