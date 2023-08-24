خريطة الأسعار: تراجع الزيت والدواجن والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
انخفضت أسعار الزيت والدواجن في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار السكر والجبن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات
انخفاض أسعار الزيت وارتفاع السكر والجبن اليوم في الأسواق
حديد عز يهبط أكثر من ألف جنيه للطن اليوم الخميس في الأسواق
انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس
ارتفاع أسعار البصل والكوسة والخيار بسوق العبور اليوم الخميس
تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)
أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة
سوق مصراوى
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
-
يبدأ من 49 جنيها.. أحدث صيحات موضة التيشرت الرجاليتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 21 جنيه أفضل بوتجاز غاز لعام 2023تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: