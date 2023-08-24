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خريطة الأسعار: تراجع الزيت والدواجن والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

01:36 م الخميس 24 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الزيت والدواجن في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار السكر والجبن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الزيت وارتفاع السكر والجبن اليوم في الأسواق

حديد عز يهبط أكثر من ألف جنيه للطن اليوم الخميس في الأسواق
انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع أسعار البصل والكوسة والخيار بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)
أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

سوق مصراوى

أسعار السلع الأساسية أسعار الدواجن أسعار الذهب أسعار البيض أسعار الحديد مواد البناء أسعار الأسماك

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