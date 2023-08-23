أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35143 جنيها، بتراجع 349 جنيها.
سعر طن حديد عز: 37093 جنيها، بزيادة 265 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1911 جنيها، بتراجع 31 جنيها.
سوق مصراوى
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