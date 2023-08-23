البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.45% إلى مستوى 18288 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.37%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.65% إلى مستوى 18217 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أواني طهي جرانيت وتيفال 2023 تبدأ من 249 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB لشحن الهواتف الذكية يبدأ سعره من 42 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع ماكينات القهوة والشاي بخصم حتى 23%تفاصيل
-
تبدأ من 140 جنيها.. أفضل أسعار "شنط المدارس" للعام الدراسي الجديدتفاصيل
فيديو قد يعجبك: