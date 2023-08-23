البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.45% إلى مستوى 18288 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.37%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.65% إلى مستوى 18217 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.