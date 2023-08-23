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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:41 ص الأربعاء 23 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.45% إلى مستوى 18288 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.37%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.65% إلى مستوى 18217 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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