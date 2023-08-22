البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.62% إلى مستوى 18032 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.27%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.63% إلى مستوى 17920 نقطة، مع ختام تعاملات أمس الاثنين.