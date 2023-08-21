البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 18056 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.36% إلى مستوى 18033 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.