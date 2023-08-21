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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:23 ص الإثنين 21 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 18056 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.36% إلى مستوى 18033 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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