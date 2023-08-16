إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية موظفي الحكومة في الترقية

كتب- مصطفى عيد:

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موقعا إلكترونيا يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجهاز اليوم أن الشيخ أصدر قرارا رقم 121 لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذي على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

وأوضح الجهاز أن من يرغب في الاستعلام عن مدى استحقاقه للترقية عليه زيارة الموقع الجديد عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، وفقا للبيان.

كما يتضمن الموقع الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.

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