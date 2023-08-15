تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.

كان سعر جرام الذهب هبط 170 جنيها خلال آخر يومين بعد قفزة في اليومين السابقين عليهما بقيمة 275 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1503 جنيهات للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1933 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2255 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1905 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 2.60 دولار مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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