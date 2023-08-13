الإحصاء: 200 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال 5 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين لتسجل 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت الإحصاء، في بيان لها اليوم، إلى أن قيمة الواردات المصرية من فلسطين بلغت نحو 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

وأضافت الإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري ارتفعت بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

وجاءت أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023، هم السكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار، وحيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار، وملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار، وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.

وصدرت مصر منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار، بحسب التعبئة والإحصاء.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%.

وبلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.