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3 عملات عربية تتحرك مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي

10:40 ص الأحد 13 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدينار الكويتي كما انخفضت أسعار بيع الدينار الأردني مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي، بينما ارتفع سعر بيع الدينار البحريني.

ويرصد مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.35 جنيه للشراء بتراجع قرش، و100.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.85 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سوق مصراوى

أسعار العملات العربية البنك الأهلي العملات العربية

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