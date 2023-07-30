ارتفاع أسعار الفول واللحوم وانخفاض الجبن الرومي في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والعدس المعبأ واللحوم الطازجة والجبن الأبيض في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.34 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 38.42 جنيه، ارتفاع 1.13 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.81 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.39 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.52 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.85 جنيه، بانخفاض 53 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.62 جنيه، بارتفاع 2.59 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.21 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.66 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.82 جنيه، بارتفاع 3.96 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.95 جنيه، بزيادة 77 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.57 جنيه، بارتفاع 84 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.59 جنيه، بارتفاع 1.26 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:97.68 جنيه، بارتفاع 1.89 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 178.79 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.39 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 61.4 جنيه، بانخفاض 88 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.64 جنيه، بتراجع 10 قروش.